Рига, , 11:03 — REGNUM Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича выступила с инициативой о единовременной выплате пособий семьям с детьми из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом, как пишет портал LSM, она сообщила журналистам.

По ее словам, речь идёт о разовой выплате 50 или 100 евро семьям с детьми в возрасте до семи лет. Пока партиям, входящим в правительственную коалицию, не удалось договориться об этом.

Петравича считает, что если для всех деньги не будут найдены, то нужно помочь хотя бы воспитывающим детей с инвалидностью семьям. Министр благосостояния Латвии также не исключила, что правительство страны в этой ситуации пересмотрит в сторону увеличения ранее сокращённый срок выплаты пособий по безработице.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 был введен режим чрезвычайной ситуации.