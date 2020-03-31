Лондон, , 11:02 — REGNUM Британскую контрразведку MI5 возглавит Кен Маккаллум, он сменит на этом посту Эндрю Паркера. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Ранее Маккаллум был заместителем директора спецслужбы. Специальным подразделениям он отдал 25 лет жизни, в частности, Маккаллум курировал в Соединённом королевстве контртеррористические операции, отвечал за безопасность в период Олимпиады 2012 года в Лондоне и занимался делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Маккалум приступит к исполнению новых обязанностей в конце апреля. Действующий руководитель Эндрю Паркер был назначен на эту должность с 2013 года.

Глава МВД Прити Пател подчеркнула, что Великобритания сталкивается с беспрецедентными угрозами национальной безопасности, а опыт Маккаллума позволит ответить на них.