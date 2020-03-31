Москва, , 10:44 — REGNUM Оппозиционерам следует хорошо подготовиться, прежде чем подавать в суд на мэра Москвы Сергея Собянина, считает президент центра политических и социальных исследований «Аспект» Георгий Фёдоров. Об этом он написал 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя заявление члена Совфеда РФ Андрея Клишаса, который назвал незаконными принятые в Москве меры, а также новость о том, что на мэра Москвы собираются подавать в суд.

«Сенатор Андрей Клишас заявил о том, что меры, предпринятые в Москве, незаконны. Одновременно появилась инициатива подать в суд на Собянина от группы граждан из «Яблока». Получилось, что на страже конституционных прав оказалась странная компания граждан, — написал Фёдоров. — Если ты считаешь, что карантинные меры Собянина незаконны, то в суд подавать можно, но не хайпить, а хорошенько подготовится к этому делу. Соответственно, неподготовленная и поспешная подача в суд на мэра просто может быть девальвирована и, очень возможно, ТОЛЬКО УКРЕПИТ Собянина. Если предположить, что вспышка действительно будет и ситуация реально ухудшится, а Собянинские меры сработают, то потом оппозиция сядет в лужу».

Кроме того, Фёдоров предположил, что «судя по всему, в верхах началась большая драка за власть», а стало быть, непродуманные действия могут быть использованы враждующими группами в своих целях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Андрей Клишас, назвал незаконным введение режима самоизоляции для всех жителей столицы России. По его словам, решение московских властей противоречит Конституции РФ, так как ограничение прав и свобод граждан возможно исключительно «в силу федерального закона и в конституционно значимых целях».