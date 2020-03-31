Москва, 31 марта 2020, 10:42 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание за охранную деятельность без спецразрешения, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Осуществление такой деятельности без специального разрешения (лицензии) либо оказание охранных услуг лицом, не имеющим правового статуса частного охранника влечет наложение штраф на граждан — в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. (действует — от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей); на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (действует — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей); на юрлиц — от 30 тыс. до 60 тыс. рублей (действует — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей).
Повторное наказание намного жестче — штрафные санкции усиливаются в два раза.