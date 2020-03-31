Москва, , 10:41 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки о штрафах за продажу лекарств по ценам, выше установленных, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Вводится ответственность за реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением требований законодательства в части установления предельных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов. Штраф составит для должностных лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Для юрлиц предполагаются санкции в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правительство РФ получает право регулировать цены на препараты, не входящие в список ЖНВЛП. Совфед также одобрил этот закон.