Москва, , 10:41 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки об административной ответственности за «лекомыслие» во время карантина по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, предпринимаемых для предотвращения распространения коронавируса. Он выразил сожаление, что есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в вопросах, касающихся безопасности окружающих и даже собственного здоровья.

Госдума приняла поправки в КоАП, существенно ужесточающие административное наказание. Штраф на граждан может составить до 1 млн рублей. Предусмотрены штрафы для должностных лиц, а также юрлиц.

Минимальный штраф за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.