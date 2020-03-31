Киев, 31 марта 2020, 10:44 — REGNUM Партия «Батькивщина» приступила к подготовке обращения в Конституционный суд Украины с целью отменить принятый Верховной радой закон об открытии рынка земли, заявила лидер партии Юлия Тимошенко, сообщила 31 марта пресс-служба политсилы.
Тимошенко также отметила, что партия обратится в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), поскольку, с её точки зрения, при принятии закона возник конфликт интересов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход обвинила президента Украины Владимира Зеленского в предательстве своего электората и народа Украины в целом.
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