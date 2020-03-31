Джакарта, , 10:31 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство обсуждает вопрос о репатриации граждан Индонезии в условиях вспышки коронавируса, сообщает Sindonews.

«Учитывая рост распространения COVID-19 почти во всех странах мира, президент провел ограниченное заседание, на котором обсуждались два вопроса. Первый — это возвращающихся индонезийских граждан, а второй — визит иностранцев на территорию Индонезии», — заявила Ретно Марсуди.

Президент Индонезии указал на важность защиты индонезийских граждан за рубежом.

По словам главы МИД Индонезии, число индонезийских граждан в Малайзии превышает один миллион человек, в то время как число членов экипажа на 80 круизных судах составляют более 11 тыс. человек.

Ретно Марсуди отметила, что медицинские протоколы, применяемые на въездах в Индонезию, будут продолжать соблюдаться: во-первых, проверка здоровья; во-вторых, заполнение медицинской карточки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Индонезии заявил, что вопрос о введении гражданского чрезвычайного положения в стране для предотвращения распространения коронавируса находится на рассмотрении.

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