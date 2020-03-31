Москва, , 10:29 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Законопроектом предлагается усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Максимальное наказание последует в случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц. Такие деяния предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

«Все понимаю необходимость принятия решения, оно жесткое, но необходимое», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.