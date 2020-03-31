Москва, , 10:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о экстренных полномочиях правительства РФ на фоне коронавируса и спада экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Правительство получает право вводить ЧС при коронавирусе.

Правительство РФ получает право осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одновременно перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации дополнен распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Также правительство (штаб) получает право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части.

Правительство также сможет устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Кроме того, законопроект предусматривает госрегулирвоание цен на лекарства и особый порядок регистрации препаратов и медизделий. Также предполагается широкий комплекс мер поддержки бизнеса, включающий преференции по госзакупкам, мораторий на банкротство, поддержку туристической отрасли и отмену проверок.

Госдума примет закон во втором чтении и в третьем 31 марта, Совфед также планирует обсудить закон.