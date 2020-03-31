Москва, , 10:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение суммы выплаты по больничному до минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Мера вводится на фоне пандемии коронавируса.

Предусматривается, что в случае, если пособие по временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный календарный месяц, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда.

Также предусматривается учет районных коэффициентов, применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности исходя из минимального размера оплаты труда.

Прописывается, что пособия на ребенка будут выплачиваться автоматически, без уведомления.