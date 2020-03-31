Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Суда КНДР, используемые для транспортировки грузов вопреки санкциям ООН, в настоящее время пришвартованы в портах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI).

Согласно спутниковым снимкам, сделанным ранее, в северокорейском порту Нампхо находятся 139 судов, в то время как месяц назад их было 50.

Как сообщают журналисты газеты, в порту также находятся суда, которые использовались для незаконной перевозки грузов. Среди них New Regent, который был замечен в незаконной транспортировке нефти в январе 2020 года и дважды в 2019 году, а также судно Tian Tong, которое было замечено вблизи китайского порта Чжоушань в январе текущего года.

Отмечается, что пандемия коронавируса заставила КНДР приостановить незаконную торговлю сырьевыми материалами, в отличие от санкций ООН и кампании «максимального давления» президента США Дональда Трампа.