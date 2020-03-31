Анже, Франция, , 09:58 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетит во вторник утром, 31 марта 2020 года, фабрику по производству масок на окраине города Анже, сообщает издание Ouest-France.

«Глава государства хочет продемонстрировать исключительную мобилизацию промышленности для удовлетворения потребностей населения», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Издание отмечает, что эта фабрика по производству масок FFP2 в настоящее время работает 24 часа в сутки.

«Франция заказала миллиард масок и организует воздушное сообщение с Китаем. Первая партия из 8,5 млн масок прибыла в понедельник (30 марта). В среду (1 апреля) ожидается повторная поставка из Китая 12 млн масок», — заявили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции надеется в скором времени производить 480 000 масок в день.

Подробнее в материале: Во Франции планируют производить 480000 масок в день

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