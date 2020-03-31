Москва, , 09:56 — REGNUM Запрет на выход из дома без острой необходимости позволит Госдуме принимать законы, пролоббированные фармацевтическими компаниями. Об этом 30 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Эксперт считает, что запреты на выход из дома и сборы граждан не позволят организовать протесты в случае принятия таких законов.

«Запрет на выход из дома без острой необходимости — это такой хитрый ход, под который Дума сейчас начнёт штамповать такие законы. Например, законы о всеобщей вакцинации, которые пролоббируют те фармацевтические компании, которые обслуживаются ВОЗ. Конечно, даже на бытовом уровне люди боятся вакцинации, и справедливо боятся. Когда сейчас начинают действовать правила «больше трёх не собираться», никаких протестов организовать уже нельзя будет, поэтому без особых трудов Дума проштампует подобного рода людоедские законы», — уверен экономист.