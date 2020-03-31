Москва, , 09:35 — REGNUM Коронавирус позволяет решить задачи Римского клуба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Эксперт нашёл сходство текущей ситуации в экономике с сюжетом романа-антиутопии «Атлант расправил плечи», где после определённых событий, практически разрушивших мировую цивилизацию, построенную на принципах социализма, начинается новая страница истории.

«Там [в романе] экономика была полностью уничтожена вместе с людьми. Кстати, вот эти атланты — креативные капиталисты, которые там отсиделись где-то. Они выходят и всё, и такая пустыня, поле боя усеяно трупами и фрагментами когда-то действовавших предприятий, и там ещё сияет золотой знак доллара — оптимистичная нота», — описал Катасонов.

По мнению экономиста, события романа и текущая ситуация очень похожи.

Автор антиутопии, впервые опубликованной в 1957 году, — американская писательница, родившаяся в российском Санкт-Петербурге, Айн Рэнд (Алиса Розенбаум).

«По моим данным, Дэвид Рокфеллер поддерживал эту сумасшедшую даму, потом он же инициировал создание Римского клуба. Римский клуб создан в 1968 году, и в какой-то наукообразной форме он сформулировал то, что мы сегодня наблюдаем. Первый пункт докладов этого клуба — остановить народонаселение. Они сказали, что надо минимизировать количество живущих на планете, потом дооптимизировались, — что [оставить] не более одного миллиарда людей. Так что это такое научно обоснованное уничтожение человечества, обоснование геноцида. Второе — это деиндустриализация под красивыми фразами о том, что человечество вступает в постиндустриальное общество. Вот как раз в романе Айн Рэнд очень чётко показано, как идёт уничтожение этой индустриальной экономики. Третье — это размывание национальных суверенитетов, ослабление государств. Ну и четвёртое — создание мирового правительства, которое будет управлять человечеством, редуцированным человечеством. Но это будет не «золотой миллиард», там будет 999 миллионов людей, которые будут обслуживать «золотой миллион». Те, которых я сегодня называю «хозяева денег», мечтают стать хозяевами мира. Ну и, конечно, нынешний проект, обусловленный кодовым названием «коронавирус». Он как раз и позволяет убить всех зайцев. Я почти полвека слежу за этими докладами Римского клуба, и мне было абсолютно понятно, что все эти «теоретические» в кавычках наработки под руководством бесноватого Дэвида Рокфеллера рано или поздно должны как-то практически реализовываться. Сейчас видно: всё как по нотам, всё идет как по нотам», — сказал Катасонов.