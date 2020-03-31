Киев, 31 марта 2020, 09:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти, обещая противоположное тому, что делает на самом деле. Об этом заявила 31 марта депутат Верховной рады Анна Скороход, сообщает телеканал 112.ua.
Парламентарий прокомментировала решение Верховной рады Украины, которая под нажимом Зеленского приняла решение об открытии рынка земли.
Скороход уверена, что Украина никогда не рассчитается с долгами, которые власть взяла у международных кредиторов.
Парламентарий напомнила, что Зеленский обещал стать «приговором» предыдущей власти.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта ночью Верховная рада Украины приняла закон об открытии рынка земли, который лоббировал Международный валютный фонд (МВФ) и президент Зеленский. Взамен Украина получит около $10 млрд новых заимствований.
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