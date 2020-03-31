Киев, , 09:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к власти, обещая противоположное тому, что делает на самом деле. Об этом заявила 31 марта депутат Верховной рады Анна Скороход, сообщает телеканал 112.ua.

Парламентарий прокомментировала решение Верховной рады Украины, которая под нажимом Зеленского приняла решение об открытии рынка земли.

«Сегодня нас предали, каждого из нас. И не кто-либо, а наш президент, которому мы доверились с вами год назад. Который обещал нам одно, а делает прямо противоположное, который не терпит критики и не считается с волей народа. Который считает, что он есть закон, а мы его слуги», — сообщила депутат.

Скороход уверена, что Украина никогда не рассчитается с долгами, которые власть взяла у международных кредиторов.

«Ни мы, ни наши дети никогда не рассчитаются по набранным кредитам, большую часть из которых они (представители власти — ИА REGNUM) положили в свои карманы, а другой половиной погасят проценты по предыдущим кредитам», — рассказала она.

Парламентарий напомнила, что Зеленский обещал стать «приговором» предыдущей власти.

«Зеленский стал приговором для украинского народа, а Пётр Алексеевич (экс-президент Украины Пётр Порошенко — ИА REGNUM) сегодня официально оплатил свой билет неприкосновенности», — подытожила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта ночью Верховная рада Украины приняла закон об открытии рынка земли, который лоббировал Международный валютный фонд (МВФ) и президент Зеленский. Взамен Украина получит около $10 млрд новых заимствований.

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