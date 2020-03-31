Тбилиси, , 09:13 — REGNUM Проводить в Грузии массовое тестирование населения на коронавирус пока нет смысла. Такое заявление 30 марта сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время брифинга.

«Когда отдельные политики создают ожидания, что экспресс-тесты (на коронавирус, прим. — ИА REGNUM) означают, что медики пойдут на улицы и начнут массовое тестирование, это — ложь. Смысла в быстрых тестах нет, если после него не последуют механизмы контроля», — сказал Гахария.

Он отметил, что тестирование населения будет проводиться, сразу, как потребуется. Пока это будет делаться в отношении групп риска. При этом Гахария подчеркнул, что быстрые тесты в стране есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Грузии договорились с китайской компанией на поставку экспресс-тестов на коронавирус, но оказалось, что они бракованные. Еще партию тест-систем планировалось приобрести в Южной Корее.

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