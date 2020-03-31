Париж, , 08:36 — REGNUM Премия, обещанная президентом Франции Эммануэлем Макроном, может быть удвоена для тех, кто не может работать удаленно, передает BFM TV.

Соответствующее постановление будет представлено совету министров в эту среду, 1 апреля 2020 года.

«Я открыт для того, чтобы мы могли подумать о повышении премии в размере 1000 евро», — заявил Бруно Ле Мэр, министр экономики Франции.

Ожидается, что сумма бонуса может достигать 2000 евро. Чтобы иметь возможность выплатить премии, срок должен быть продлен до 31 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии во Франции было объявлено о 3024 выявленных случаях смерти.

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