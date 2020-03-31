Киев, , 08:31 — REGNUM У жителей Украины нет возможности по полгода сидеть дома из-за отсутствия денег, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 марта в эфире телеканала ICTV.

«Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто смотреть дома и смотреть телевизор», — рассказал он.

Шмыгаль отметил, что через несколько дней правительство страны сообщит более точную информацию о сроках завершения карантина, отметив, что менее чем через 2−3 месяца карантин будет ослаблен.

Он также добавил, что после Пасхи правительство Украины примет решение о введении либо «китайского» — более жёсткого сценария противодействия пандемии, либо более мягких мер с жёстким соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признал, что за время проведения карантина уровень преступности на Украине снизился на 30%, но активизировались мошенники.

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