Киев, 31 марта 2020, 08:31 — REGNUM У жителей Украины нет возможности по полгода сидеть дома из-за отсутствия денег, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 30 марта в эфире телеканала ICTV.
Шмыгаль отметил, что через несколько дней правительство страны сообщит более точную информацию о сроках завершения карантина, отметив, что менее чем через 2−3 месяца карантин будет ослаблен.
Он также добавил, что после Пасхи правительство Украины примет решение о введении либо «китайского» — более жёсткого сценария противодействия пандемии, либо более мягких мер с жёстким соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признал, что за время проведения карантина уровень преступности на Украине снизился на 30%, но активизировались мошенники.
Читайте также: На Украине снизился уровень преступности — Аваков