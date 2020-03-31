Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Военные США разместили системы ПВО Patriot на иракских базах для защиты своих вооруженных сил от возможных атак Ирана или шиитских ополченцев. Об этом 30 марта сообщает Associated Press.

Переговоры о возможности установления указанных систем велись между Вашингтоном и Багдадом с января 2020 года, когда Иран нанес серию ударов по американским базам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

В настоящее время так и неизвестно, получили ли соответствующее разрешения от Ирака в США, однако комплексы были установлены.

Системы ПВО были размещены на базе Айн-аль-Асад и на базе в Эрбиле, еще две системы ожидают своей установки, сейчас они находятся в Кувейте.

Напомним, система ПВО Patriot представляет из себя высокоточный радар, устанавливающий местоположение вражеских баллистических ракет, которые уничтожаются ракетами-перехватчиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Ирака предостерег США от атак на шиитских ополченцев