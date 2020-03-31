Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Россия оказала Соединённым Штатам помощь в борьбе с пандемией нового типа коронавируса. Об этом во время выступления на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что Москва направила в Вашингтон самолёт с медицинским оборудованием. При этом, как отметил глава Белого дома, Китай также не остался в стороне.

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«Китай прислал нам кое-что, Россия послала нам очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, — уточнил американский лидер. — Это было очень мило».

Трамп подчеркнул, что у США «отличные отношения со многими странами».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта, в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность более тесного сотрудничества по вопросу предотвращения распространения коронавируса.

Добавим, что на сегодняшний день США лидируют по количество заражённых коронавирусом. Всего в стране выявлено 164,6 тыс. случаев заболевания, свыше трех тысяч человек скончались.