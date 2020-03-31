Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Обвинения в адрес России и Китая в дезинформации вокруг пандемии коронавируса выдвинули госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе двухсторонних переговоров, 30 марта сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Заявление чиновников появилось через несколько часов после интервью президента США Дональда Трампа, который в эфире телеканала Fox Business выразил сомнение о дезинформационной кампании РФ, КНР и Ирана и обвинил в этой деятельности ряд американских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран являются источниками недостоверной информации о распространении коронавируса в США.

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