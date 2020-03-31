Багдад, , 08:03 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди предостерег США от нападений на шиитских ополченцев. Об этом 30 марта сообщает Kurdistan.ru.

В заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства, выражается обеспокоенность участившейся активностью американской авиации.

По словам Махди, данные действия «незаконны и безответственны», а также являются нарушением суверенитета Ирака.

Напомним, после убийства американскими ВВС в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака постановил вывести с территории страны все иностранные вооруженные силы. Тем не менее, США отказались исполнять указанное постановление.

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