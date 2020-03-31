Москва, , 07:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику в адрес России на фоне общей беды — экономического кризиса в связи с тем, что европейские союзники оказались не совсем союзниками, заявил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Трамп понимает, что критическая ситуация… в смысле борьбы с экономическим кризисом, из этой ситуации нужно будет выходить все-таки сообща. Не зря он вспомнил сотрудничество между СССР и Соединенными Штатами во Второй мировой войне и он недавно разговаривал с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], так что он пытается поддерживать контакты здесь, но мы видим, что традиционные союзники, европейцы, плохо помогают», — заявил Коэн.

По его словам, между США и Европой продолжает разворачиваться непонимание при отсутствии близкого сотрудничества, если же вообще не идет речь о напряженности. Напомним, что президент США Дональд Трамп в своем интервью Fox News заявил, что Россия во Второй мировой войне потеряла 50 млн человек и вспомнил, что наша страна была союзником США в эти тяжелые для мира годы.