Анкара, , 07:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвует свою зарплату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в стране, передаёт турецкий телеканал NTV.

Эрдоган выступил с обращением к нации, в котором объявил о запуске благотворительной кампании на помощь пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

«Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат», — сказал он в ходе выступления.

Отмечается, что ежемесячная зарплата Эрдогана составляет чуть больше 81 тыс. лир (около 1 млн рублей).

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал, что к 30 марта число выявленных заражений коронавирусом стране превысило 10 тысяч.

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