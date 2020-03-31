Грозный, , 07:05 — REGNUM Российские регионы проявляют медлительность на фоне стремительного распространения коронавируса, заявил 30 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире телекомпании «Грозный».

Он напомнил, что в Чечне наладили работу по противодействию коронавирусу сразу, как стал понятна угроза.

«Мы поэтапно начали принимать меры, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, нас многие критиковали за это… Большинство регионов сегодня начали принимать меры, которые мы приняли две недели назад», — сказал Кадыров.

Вместе с тем, глава Чечни пообещал оказать помощь соседним регионам, если в этом будет необходимость.

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