Ульяновск, , 06:23 — REGNUM Ульяновский губернатор Сергей Морозов считает, что нужно «бороться за каждую человеческую жизнь», а не ставить «себе планок, сколько мы можем потерять людей», как это сделал американский президент Дональд Трамп. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в видеообращении главы региона.

Ульяновский губернатор напомнил, что «нужно сделать всё, чтобы победить эту болезнь с минимальными потерями».

«Я прочитал тут заявление американского президента Дональда Трампа. Мол, если нам — это он про себя говорит — удастся сократить количество смертей до 100−200 тыс. человек — это значит, что мы хорошо поработали. Но мы, россияне, мы, ульяновцы, такого позволить себе не можем. Мы будем бороться за каждую человеческую жизнь. А не ставить себе планок, сколько мы можем потерять людей. Пандемия проверяет весь мир на прочность», — сказал Сергей Морозов.

Напомним, в Ульяновскую область вернулись свыше 1 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 675 человек. Госпитализированы с ОРВИ шесть человек из группы риска. Коронавирус подтверждён у одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта президент США Дональд Трамп 29 марта в ходе пресс-конференции заявил, что если в стране от коронавируса погибнет от 100 до 200 тысяч человек, то это будет означать, что власти «хорошо потрудились». Трамп отметил, что пик смертности от COVID-19 в стране ожидается в течение следующих двух недель.

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Ранее количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило 160 тысяч, умерли более 2,4 тыс. человек.