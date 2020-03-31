Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Соединенные Штаты передадут Италии медицинские принадлежности на общую сумму $100 млн в качестве помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.

«Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на $100 млн», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что ранее провел телефонные переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Он добавил, что Соединенные Штаты располагают необходимой для Италии медицинской продукцией, которую готова передать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай отправили в Соединенные Штаты самолеты с медицинскими принадлежностями. По его словам, эта продукция должна помочь Вашингтону в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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