Киев, , 04:20 — REGNUM Голосование по закону о рынке земли на Украине показало, что президент Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады работают в интересах «международных спекулянтов», написала 31 марта лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook.

«Маски сброшены! Как только президент Зеленский и депутаты, которые работают в интересах международных спекулянтов, сдали Украину, проголосовали за продажу земли!» — написала Тимошенко.

По её словам, принятие ключевого закона прошло ночью и «по-воровски» в то время, когда «люди не могут сопротивляться произволу, в момент серьезного финансового кризиса», и из-за эпидемии коронавируса.

Тимошенко также пообещала «вернуть землю украинцам» и привлечь к ответственности каждого, кто стоял «за этой аферой».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой в ночь на 31 марта. По словам ряда украинских политиков, решение принято под давлением Международного валютного фонда, который пообещал предоставить Украине очередной кредит до $8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Верховная рада Украины приняла закон о продаже земли