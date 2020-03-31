Киев, , 04:00 — REGNUM Закон о рынке земли на Украине принят Верховной радой, сообщила 31 марта пресс-служба украинского парламента.

За принятие закона проголосовали 259 из 315 депутатов, против — 24, воздержались трое, не проголосовали — 29.

Большинство голосов в поддержку законопроекта обеспечили 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа». Сам Владимир Зеленский, по сообщениям в СМИ, наблюдал за принятием документа в зале для голосований.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и «Батькивщина».

Напомним, закон принимался под давлением Международного валютного фонда, который пообещал предоставить Украине очередной кредит до $8 млрд. Закон разрешит продажу до 100 га земли в частные руки с 1 июля 2021 года.

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