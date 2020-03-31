Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Разведслужбы США не могут получить достоверные данные по ситуации с коронавирусом нового типа в России, Китае и Северной Корее, сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

«Мы хотим узнать насколько это возможно точно, в режиме реального времени, где находятся в мире горячие точки и куда это все распространяется… Мир не сможет избавиться от этого, пока мы не избавимся от этого везде», — заявил эксперт из Центра глобального развития.

При этом представители разведсообщества США заявляют, что не могут получить доступ к необходимой информации в России, Китае и КНДР из-за серьезного государственного контроля за информацией в этих странах и сложностях в сборе разведданных.

При этом источники утверждают, что Соединенные Штаты располагают информацией по распространению коронавируса в Иране, в том числе и о зараженных новой инфекцией в руководстве страны.

Тем не менее источники утверждают, что разведка пытается узнать не только точные данные по числу зараженных коронавирусом, но и методы, с помощью которых власти пытаются остановить распространение инфекции.