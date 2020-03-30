Тирасполь, 30 марта 2020, 23:52 — REGNUM Власти Приднестровья обвинили Молдавию в намеренном блокировании ввоза лекарств на территорию ПМР. Как завил эксперт RTA Сергей Чебан, в условиях пандемии ситуация выглядит максимально скверно, передает ИА REGNUM.

Молдавские солдаты
Молдавские солдаты
Army.md

На минувшей неделе приднестровские поставщики фармакологической продукции пожаловались на возникшие сложности при импорте медикаментов. Приднестровские СМИ сообщают о том, что несколько автомобилей с лекарственными средствами по каким-то причинам простояли около недели на молдавско-украинской границе. Лишь после вовлечения политиков, а также участников переговорного процесса данный вопрос удалось решить, и автомобили, наконец, заехали в Приднестровье.

«Известно, что тематика импорта медпрепаратов уже несколько лет является поводом для взаимных упреков сторон, преимущественно в рамках реализуемого Кишиневом и Киевом проекта по организации цепи совместных пунктов пропуска на общей границе, включая приднестровский сегмент, — отмечает Чебан. — Скудные сводки с полей переговорного процесса доносят сведения о том, что с годами на каждом берегу сложилась своя собственная «потребительская корзина» медицинской продукции, которая, к слову, весьма выгодна населению. Как показывает практика, если человеку нужны современные европейские препараты, то приднестровские жители едут за ними на правый берег, в то время как за бюджетными лекарственными средствами, произведенными в странах СНГ, правобережное население выезжает в Приднестровье».

Эксперт отмечает, что с 16 марта «по всей видимости, после консультаций с Киевом, все украинские пункты пропуска на приднестровском участке государственной границы были закрыты». «Тем самым вероятность проникновения коронавирусной инфекции с неконтролируемого участка границы была сведена к минимуму, а Тирасполю было в очередной раз продемонстрировано, «кто в доме хозяин», — отметил Чебан.

По его словам. есть ощущение, что сюжет с медикаментами может стать лишь первым «черным лебедем», и проблемы вокруг приднестровского импорта будут только нарастать, вынуждая Кишинев отвлекаться от главной эпидемиологической проблемы и регулировать их ручном режиме. «Складывается ощущение, что принятые наспех политические решения без должного экспертного анализа в итоге могут нанести стране достаточно большой ущерб. Нет сомнений в том, что Тирасполь обязательно воспользуется этой ситуацией. Например, чтобы представить всем участникам переговорного процесса в нужном свете и под нужным углом последствия молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке государственной границы. Получается Кишинев не просчитанными действиями лишь усилил позиции администрации региона, усиленно критикующей проект совместного контроля, который и без того сложно реализуется уже третий год», — подчеркнул эксперт.

«Очередное обострение в отношениях двух берегов Днестра демонстрирует изъяны и несовершенство молдавской системы, которая не в состоянии абсорбировать приднестровский импорт. В таких условиях только самые смелые могут рассуждать о поглощении региона в целом на нынешнем этапе», — подвел итог Сергей Чебан.