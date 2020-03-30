Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Контракт на поставку зенитных ракет SM-3 Block IB на сумму $2,1 млрд подписали американское агентство по противоракетной обороне и компания Raytheon, сообщили 30 марта в пресс-службе поставщика.

В Raytheon уточнили, что ракеты будут поставлены к концу 2023 финансового года. Количество единиц не указано, отмечается лишь, что подобных контрактов на поставку ракет SM-3 Пентагон давно не заключал.

Напомним, зенитная управляемая ракета SM-3 устанавливается на крейсеры, эсминцы, а также используется «на земле». Предназначена в том числе для уничтожения баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах.