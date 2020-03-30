Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Вернуться к некоторому ослаблению антииранских санкций могут американские власти, сообщает 30 марта Reuters.

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По данным источников агентства, американское руководство рассматривает вариант, когда в санкции против Ирана будут внесены исключения, сделанные для ряда российский, китайских и европейских компаний.

Благодаря этому страны смогут сотрудничать с Ираном по атомной энергетике.

Напомним, сейчас американские санкции запрещают иностранным компаниям вести дела с Организацией по атомной энергии Ирана.

Между тем Россия и Китай являются участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, который касается постепенного отказа Ирана от ядерной программы.

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