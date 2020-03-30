Нижний Новгород, , 23:24 — REGNUM Почти 270 парикмахерских, салонов красоты, кафе в Нижегородской области нарушили запрет на работу во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 4,2 тысячи объектов и выявили 270 нарушителей. При повторной проверке они уже были закрыты, однако административного наказания им не избежать.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля в Нижегородской области было разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции подписал губернатор Глеб Никитин.