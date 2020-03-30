Бишкек, , 22:32 — REGNUM Появившаяся в социальных сетях и распространяемая через интернет-мессенджеры информация о том, что власти Киргизии якобы вводят круглосуточный комендантский час с 1 апреля 2020 года, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Власти республики просят граждан не устраивать панику и не поддаваться на призывы «срочно закупать продовольствие», поскольку в стране не стоит вопрос о введении 24-часового комендантского часа.

В правительстве отмечают, что слухи о круглосуточном комендантском часе появились из-за того, что слова первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова по вопросу, связанному с ужесточением условий комендантского часа, озвученные им на брифинге, были вырваны из контекста и теперь неправильно трактуются.

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