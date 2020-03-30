Ревда, Свердловская область, , 22:33 — REGNUM Власти Ревды (Свердловская область) оповестили горожан о положительном анализе на коронавирус у одной из горожанок. Информацию огласили, не дожидаясь подтверждения результатов.

В ходе первых тестов у жительницы Ревды обнаружили коронавирус, передаёт портал «Ревда-Новости». Результат находится на подтверждении в научном центре «Вектор» (Новосибирск). Но ревдинская мэрия решила не ждать окончательных результатов и доложила местным СМИ информацию о случае.

«В официальной статистике ревдинский случай пока не отражён. Соответственно, и в Роспотребнадзоре пока официально не говорят, что в Ревде выявлен коронавирус», — пишет корреспондент портала.

Отметим, что данные действия никак не являются нормой: чаще всего местные власти должны получить подтверждение и лишь потом сообщать о заболевании COVID-19. Однако ревдинские власти так не считают — и теперь на городских ресурсах в ходу заголовок «В Ревде подтвердился случай заражения коронавирусом».

Объяснения властей не улучшают ситуацию. На заседании городского штаба по COVID-19 мэр Ирина Тейшева уточняет у главы отдела Роспотребнадзор Ивана Хованова: «Официальный результат у женщины есть или нет?». Данный вопрос задаётся в присутствии журналистов. Хованов же отвечает: «Он будет к среде. Сейчас он есть в устной форме». Такие объяснения лишь запутывают горожан.

В оперативном регштабе Свердловской области на вопрос о ревдинском случае ответили корреспонденту ИА REGNUM следующим образом: «По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области не зарегистрированы новые случаи COVID-19 ни 29, ни 30 марта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ревды отметились стремлением снести памятник Ленину. Предыдущая попытка властей сорвалась после того, как их обвинили в мобилизации школьников на голосование против монумента. Также в городе не смогли обеспечить запрет массовых мероприятий для профилактики коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр уральского города рассказала, что будет с памятником Ленину в Ревде