Ашхабад, , 22:05 — REGNUM Во всех школах Туркмении каникулы продлятся на неделю дольше обычного — до 6 апреля. Соответствующий приказ издало министерство образования страны, передает «Информационный портал Туркменистана».

Такая мера введена для предотвращения распространения респираторных заболеваний в связи с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что несмотря на это туркменские власти ограничили перемещение граждан внутри страны, закрыли доступ в столицу для иногородних, а также организовали пункты обязательного медосмотра на всех железнодорожных вокзалах.