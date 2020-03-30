Ашхабад, , 21:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс, где совершил верховую прогулку, а затем приступил к написанию новой книги, передает «Туркменистан сегодня».

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Новый литературный труд туркменского лидера будет посвящен его размышлениям об историческом опыте туркменского народа и о перспективах дальнейшего развития туркменского государства и общества.

«В книгах главы государства вдумчивый читатель всегда найдёт воодушевляющую идею и мудрый посыл. И, безусловно, находящееся в работе новое произведение президента Бердымухамедова, став достоянием народа, придаст еще один импульс для дальнейшего расцвета туркменской культуры», — подчеркивает госиздание.

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