Ашхабад, 30 марта 2020, 21:39 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс, где совершил верховую прогулку, а затем приступил к написанию новой книги, передает «Туркменистан сегодня».
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Новый литературный труд туркменского лидера будет посвящен его размышлениям об историческом опыте туркменского народа и о перспективах дальнейшего развития туркменского государства и общества.
«В книгах главы государства вдумчивый читатель всегда найдёт воодушевляющую идею и мудрый посыл. И, безусловно, находящееся в работе новое произведение президента Бердымухамедова, став достоянием народа, придаст еще один импульс для дальнейшего расцвета туркменской культуры», — подчеркивает госиздание.
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