30 марта 2020 | Время чтения 4 мин

19 марта 2020 года министерство обороны США объявило об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового маневрирующего боевого блока C-HGV. Боевой блок, запущенный ракетой-носителем с полигона на Гавайских островах, успешно поразил условную цель. Проведённый запуск стал вторым испытанием перспективного гиперзвукового блока. Рассмотрим, на какой стадии находится создание гиперзвукового оружия в США и может ли его появление внести существенные изменения в существующий стратегический баланс сил?

Леонид Нерсисян, , 21:34 — REGNUM 19 марта 2020 года министерство обороны США объявило об успешных испытаниях прототипа гиперзвукового маневрирующего боевого блока C-HGV. Боевой блок, запущенный ракетой-носителем с полигона на Гавайских островах, успешно поразил условную цель. Проведённый запуск стал вторым испытанием перспективного гиперзвукового блока. Рассмотрим, на какой стадии находится создание гиперзвукового оружия в США и может ли его появление внести существенные изменения в существующий стратегический баланс сил?

Флаг США

По имеющимся в открытых источниках данным, разработка гиперзвуковых боевых блоков (гиперзвуковых глайдеров) началась в США в середине двухтысячных годов. Программа создания этого оружия получила индекс AHW — Advanced Hypersonic Weapon. В ходе программы был создан гиперзвуковой глайдер HGB (Hypersonic Glide Body). Первый испытательный пуск боевого блока состоялся в ноябре 2011 года и прошёл успешно. Однако следующий испытательный пуск в конце августа 2014 года закончился неудачей из-за взрыва ракеты-носителя сразу после старта.

В последующем была создана новая версия боевого блока — C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Новый боевой блок должен быть универсальным и в перспективе использоваться практически всеми видами американских вооружённых сил — армией, ВВС и военно-морским флотом.

Сам гиперзвуковой блок C-HGB является частью «перспективной системы гиперзвукового ракетного оружия» (Long Range Hypersonic Weapon — LRHW). В свою очередь данная система представляет собой баллистическую ракету средней дальности в сочетании с боевым блоком C-HGB. Однако, если боевой блок уже создан и находится на стадии испытаний, пусть и начальной, то ракета средней дальности в металле ещё не реализована. В ходе прошедшего испытательного запуска носителем прототипа гиперзвукового боевого блока выступила специальная ракета-носитель STARS. Эта ракета создана на базе двух первых ступеней от баллистической ракеты морского базирования Polaris-A3 (стояла на вооружении ВМС США c 1964 по 1981 год) с дополнительным разгонным блоком и тестируемым видом полезной нагрузки.

Согласно существующим планам, прототип новой баллистической ракеты средней дальности (на этот момент проект ракеты имеет индекс AUR — All-Up-Round) будет создан уже к 2021 году, а в 2023 году должна быть развёрнута первая батарея системы LRHW. По имеющимся оценкам, такая батарея будет состоять из командного пункта и четырёх пусковых установок на высокомобильном шасси, на каждой их них будет размещено по две ракеты. В более далёкой перспективе предполагается оснащение ими многоцелевых атомных подводных лодок класса Virginia перспективной серии Block-V, которые на данный момент ещё даже не заказаны, а ввод в строй первой лодки этой серии ожидается не ранее 2028 года.

Впрочем, будут ли все вышеуказанные планы реализованы точно в ожидаемые сроки, остаётся вопросом. Тем не менее к середине 2020-х годов гиперзвуковое оружие наверняка появится на вооружении США.

Характеристики системы LRHW официально не заявлялись, поэтому можно лишь приблизительно их оценить по различным косвенным данным. Предположительно, дальность полёта гиперзвукового глайдера C-HGB, запущенного ракетой AUR, составит 5−6 тысяч километров, а скорость полёта боевого блока — до 8М (М — число Маха, равное скорости звука). Скорость будет оставаться гиперзвуковой («граница» гиперзвука — 5М) на всём протяжении полёта. При этом де-факто ракета AUR будет относиться уже к ракетам так называемой промежуточной дальности (межконтинентальным ракеты считаются при максимальной дальности полёта более 5500 км).

Боевые блоки C-HGB предполагается использовать в первую очередь в неядерном снаряжении, в рамках так называемой концепции PSG — Prompt Global Strike («Быстрый Глобальный Удар»). Данная концепция предполагает обеспечение возможности нанесения удара по ключевым объектам противника в любой точке мира в течение одного часа с момента получения приказа. Система LRHW как нельзя кстати вписывается в эту концепцию.

Впрочем, появление в будущем американской системы LRHW едва ли изменит стратегический баланс сил между крупными военными державами. В настоящий момент в ведущейся «гиперзвуковой гонке» американская сторона не является лидером. Пока в США фактически только начали испытания нового планирующего боевого блока, а ракета-носитель для него и вовсе находится в стадии разработки, Китай уже принял на вооружение баллистические ракеты DF-17, оснащённые гиперзвуковыми боевыми блоками DF-ZF. Россия успешно приняла на вооружение боевые гиперзвуковые планирующие блоки «Авангард», а в конце 2019 года заступил на боевое дежурство первый ракетный полк с ракетами УР-100Н-УТТХ, переоснащённых «Авангардами».

Собственно, военное руководство США называет одной из целей создания системы LRHW отставание в области гиперзвукового оружия от России и Китая. Таким образом, появление LRHW лишь закрепит новый стратегический баланс сил. В то же время перспективная американская система гиперзвукового оружия позволит добиться США решающего военного превосходства над целым рядом третьих стран.