Милан, Италия, , 21:18 — REGNUM Лидер Демократической партии Италии (входит в состав правящей коалиции) Никола Дзингаретти излечился от коронавируса, об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях в понедельник, 30 марта.

В самоизоляции Дзингаретти провел 23 дня. В последние дни он сдал два теста, оба показали отрицательный результат.

За несколько дней до того, как сообщить о своей болезни (в начале марта 2020 года), Дзингаретти публиковал на своей странице материалы, в которых призывал итальянцев «не отказываться от своих обычаев», несмотря ни на какие эпидемии. А именно — выйти на улицу, зайти в бар и выпить аперитив или кофе. Эта запись была сделана 27 февраля, когда в Милане (где «вышел в бар» сам Дзингаретти) фиксировались уже десятки случаев заражения.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов.

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Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на вечер понедельника, 30 марта, от коронавируса в Италии умер 11 591 человек, за последние сутки показатель увеличился на 812. Выздоровели 14 620 человек, за день этот показатель увеличился на 1590. Число подтвержденных случаев увеличилось на 1648, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 75 528 (с учетом выздоровевших и погибших — 101 739).