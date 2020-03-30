Москва, , 20:56 — REGNUM Российско-американские переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств состоялись 30 марта, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что инициатором телефонных переговоров были Соединённые Штаты. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео говорили о пандемии.

«Подтверждено намерение содействовать реализации решений саммита «Группы двадцати», прошедшего 26 марта в формате видеоконференции», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеоконференция G20, посвящённая проблеме распространения коронавируса, состоялась 26 марта. Страны решили выделить ВОЗ на борьбу с пандемией средства.

Страны G20 решили вложить свыше пяти триллионов долларов в глобальную экономику. «Группа двадцати» также обратилась в ВОЗ, МВФ и Группу Всемирного банка с просьбой оказать помощь развивающимся странам в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

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