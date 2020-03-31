Тегеран, , 09:13 — REGNUM 30 марта первый вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Эсхак Джахангири заявил, что правительство заботится об обеспечении безопасности народа, в связи с чем закрыло крупные общественные центры с первых дней вспышки болезни. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания в Научно-исследовательском институте, отметив, что крупные промышленно развитые страны больше всего страдают от коронавируса, однако иранское правительство приняло чрезвычайные планы для удовлетворения основных потребностей людей. «В магазинах полно съестных припасов, и людей это даже не волнует. Я надеюсь, что благодаря сотрудничеству и взаимодействию людей медицинскому персоналу страны удастся оставить позади нынешнюю критическую ситуацию», — сообщил первый вице-президент.

Джахангири отметил: «Всякий раз, когда нужно будет предпринимать радикальные шаги для обеспечения безопасности и здоровья людей, правительство будет это делать. Конечно, радикальные решения могут не приветствоваться и оказывать давление на некоторых людей, но народ в большинстве своём признаёт, что их здоровье очень важно для правительства».

Ранее глава департамента по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 13 911 человек из общего числа 41 495 инфицированных коронавирусом (COVID-19) пережили смертельный вирус. Далее чиновник сообщил, что от смертельного коронавируса скончались 2 757 человек.