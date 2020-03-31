Тегеран, , 09:18 — REGNUM 30 марта пресс-секретарь Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что Иран импортирует более 350 тонн медицинских изделий десятью рейсами авиакомпании Mahan каждую неделю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Джафарзаде, в соответствии с потребностями населения в борьбе с коронавирусом и по заказу министерства здравоохранения Ирана ежедневно импортируется около 40 тонн медицинских изделий. Все полеты осуществляются из Пекина, Гуанчжоу, Шанхая и Шэньчжэня при полном соблюдении протоколов и инструкций министерства здравоохранения. Джафарзаде также подчеркнул, что груз включает в себя маски, изолирующие халаты, перчатки и необходимые лекарства.

Ранее глава департамента по связям с общественностью при министерстве здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 13 911 человек из общего числа 41 495 инфицированных коронавирусом (COVID-19) пережили смертельный вирус. Далее чиновник сообщил, что от смертельного коронавируса скончались 2 757 человек.