Москва, , 20:26 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили проблемы, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В развитие беседы по телефону президентов России и США, проведенной несколькими часами ранее, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Помимо этого, стороны условились содействовать реализации решений, принятых в ходе видеосаммита G-20, который состоялся 26 марта.