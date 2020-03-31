Тегеран, , 08:43 — REGNUM 29 марта посольство Ирана в Китае заявило, что Вашингтон пытается отвлечь общественное мнение от реалий в Исламской Республике, ведя пропагандистскую кампанию с помощью ложных твитов своих властей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании иранская дипломатическая миссия написала, что США склонны слепо очернять образ Ирана и используют лживые изречения в своих твитах.

«Власти США хотят узаконить свои жестокие санкции против Ирана, при этом сами обвинения подвергнуты искажению ряда фактов», — говорится в послании.

Иранское посольство заявило, что власти США больше не в состоянии обманывать других, вместо этого они должны учиться на своих ошибках.

«В то время, когда американские политики утверждают, что национальная экономика для них важнее, чем пожилые люди, … Иран пытается воспользоваться опытом Китая, чтобы сдержать коронавирус и помочь иранскому народу», — сообщило диппредставительство Ирана в Китае.