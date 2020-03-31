Тегеран, , 10:58 — REGNUM По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабиэи, власти Ирана предоставили пакет помощи в размере 21,3 миллиарда евро для оказания поддержки уязвимым семьям и частному сектору, пострадавшим от пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пакет был одобрен на заседании Национального штаба по борьбе с пандемией коронавируса под председательством президента Ирана Хасана Рухани. «Сумма в размере 21,3 млрд евро будет выделена пострадавшим предприятиям, часть ассигнований будет выплачена иранским домохозяйствам, рабочим и уязвимым слоям общества», — написал Рабиэи в своем личном Twitter-аккаунте.

Он подчеркнул, что около 16 миллиардов евро из этой суммы будут предоставлены в качестве кредитов пострадавшим предприятиям, которые отказались уволить своих работников. Представитель правительства также сообщил, что часть выделенной суммы будет направлена в Фонд страхования по безработице.

Президент Рухани заявил на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом, что пациенты, страдающие COVID-19, будут проходить медицинское лечение бесплатно. По его словам, правительство обязалось оплачивать 90 процентов стоимости медицинского лечения.