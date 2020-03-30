Киев, , 20:25 — REGNUM Партия «Европейская солидарность» поддержала закон, меняющий правила функционирования банковской системы, ради того, чтобы уберечь Украину от дефолта.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сегодня, 30 марта, заявил лидер партии, экс-президент страны и действующий депутат Рады Петр Порошенко.

«Я хотел бы, чтобы все четко понимали, что поставлено на карту. На карту поставлен дефолт Украины», — отметил бывший глава страны.

Как мы к этому пришли — это вопрос третий, подчеркнул Порошенко, призвав всех понять, что дефолт — это инфляция, это обесценивание национальных денег, другой курс национальной валюты, резкий рост безработицы, дестабилизация банковской системы.

«И заплатит за все это украинский народ, наименее защищенные слои населения», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины приняла в первом чтении т.н. антиколомойский закон, который фиксирует невозможность возвращения «Приватбанка» структурам олигарха Игоря Коломойского. За соответствующее решение проголосовали 267 депутатов. Также депутаты Рады сократили сроки подготовки документа ко второму чтению. Данный закон является одним из ключевых требований МВФ к Киеву для продолжения сотрудничества.