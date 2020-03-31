Тегеран, , 11:28 — REGNUM 28 марта посол Ирана во Франции Бахрам Касеми в своем послании заявил, что те, кто призывает к усилению санкций и максимальному давлению в охваченном кризисом мире, должны нести ответственность за гибель тысяч невинных людей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Те, кто говорит о санкциях и максимальном давлении в условиях пораженного коронавирусным кризисом мира, когда гибнут тысячи людей и царит атмосфера страха и тревоги, должны нести ответственность за гибель тысяч ни в чем не повинных людей», — отметил Касеми.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: «#Covid19 опустошает мир, не щадя ни одной нации. Даже крупнейшая экономика мира нуждается в других странах, чтобы помочь ей бороться с пандемией, но отказывается остановить свой #экономический терроризм против Ирана. Неужели США хотят вечной пандемии?»

Несмотря на то, что Иран в настоящее время участвует в борьбе с коронавирусом и международное сообщество до сих пор настоятельно призывало Соединенные Штаты отменить санкции против Ирана, США ранее внесли в черный список 20 физических и юридических лиц за предполагаемую поддержку сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) с целью нарушения суверенитета Ирака и эксплуатации его экономики.