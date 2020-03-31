Тегеран, , 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский дипломат заявил журналистам, что Иран не в состоянии обеспечить медицинское снабжение и наилучшим образом использовать свои возможности в области медицины из-за незаконных санкций, введенных в отношении страны.

«Иран призвал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций взять на себя инициативу по снятию санкций в качестве международной задачи», — отметил Раванчи, подчеркнув, что более восьми государств недавно направили генеральному секретарю письмо с призывом отменить санкции, заявив, что санкции полностью пренебрегают принципами международного права.

Напомним, что администрация США заявляет, что торговля продуктами питания, медикаментами, сельскохозяйственными и медицинскими товарами исключена из-под санкций, тогда как на практике отключение Центрального банка Ирана от SWIFT сделало невозможным импорт медицинских товаров и респираторных средств.